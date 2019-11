Esporte De virada, Manchester City bate Chelsea e sobe para 3º no Inglês O City chegou aos 28 pontos e assumiu a terceira posição, empurrando o Chelsea para o quarto posto, com 26. Ambos estão na cola do Leicester City

Após ser batido pelo líder Liverpool na rodada passada, o Manchester City reagiu neste sábado (23) com uma importante vitória sobre o Chelsea por 2 a 1, de virada, no Etihad Stadium. Diante de sua torcida, o time comandado por Josep Guardiola desbancou o rival em confronto direto pelas primeiras posições do Campeonato Inglês. O City chegou aos 28 pontos e assumiu a...