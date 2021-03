Esporte De virada, Itumbiara bate a Jataiense e vence a 1ª no Goianão 2021 No encerramento dos jogos deste sábado (13) no Goianão 2021, o Gigante da Fronteira fez 2 a 1 na Raposa do Sudoeste, no Estádio JK

O Itumbiara venceu a primeira partida no Campeonato Goiano 2021. Neste sábado (13), o Gigante da Fronteira superou a Jataiense, de virada, por 2 a 1. O atacante Thauan abriu o placar para a Raposa do Sudoeste na etapa inicial, mas o zagueiro Arthur Sanches e o camisa 9 Wallace marcaram os gols da virada tricolor no segundo tempo. O resultado leva o Itumbiara para a te...