Esporte De virada, Holanda bate Alemanha por 4 a 2 em Hamburgo nas Eliminatórias da Euro

Vice-campeã da última Liga das Nações da Uefa, a jovem seleção da Holanda mostrou força ao derrotar a Alemanha, em Hamburgo, por 4 a 2, nesta sexta-feira, em jogo válido pelo Grupo C das Eliminatórias da Eurocopa 2020. Com o resultado, os holandeses chegaram aos seis pontos, em três jogos, e assumiram a terceira posição da chave, enquanto os alemães continuam com nove, e...