De virada, Goiás perde para o Furacão na 2ª rodada do Brasileiro de Aspirantes

O Goiás perdeu, de virada, para o Athletico-PR pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, jogando fora de casa, na tarde desta quinta-feira (30). O alviverde saiu na frente com Figueira, mas sofreu a virada na etapa final e perdeu por 3 a 1. O time comandado por Augusto César abriu o placar aos nove minutos do primeiro tempo. O volante Miguel Figueira foi o ...