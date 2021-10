Esporte De virada, França vence a Espanha e conquista a Liga das Nações Esta é a segunda edição da competição criada pela Uefa para as datas Fifa. A primeira foi vencida por Portugal

Assim como foi na semifinal contra a Bélgica, a França conquistou a segunda edição da Liga das Nações, neste domingo (10), com mais uma virada, desta vez por 2 a 1 sobre a Espanha. Todos os gols no San Siro saíram no segundo tempo. Oyarzabal abriu o placar para a Espanha, mas no minuto seguinte sofreu o empate com Benzema e depois a virada com Mbappé. Atual campeã...