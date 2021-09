Esporte De virada e com gol no fim, Aparecidense bate Caldense e avança Equipe goiana venceu por 3 a 1 depois de perder o jogo de ida. Recuperação coloca Camaleão na 3ª fase da Série D

Uma vitória sofrida e de virada, por 3 a 1, sobre a Caldense-MG, com direito a gol marcado pelo atacante Gilvan aos 42 minutos do segundo tempo, garantiu a Aparecidense nas oitavas de final da Série D do Brasileiro. A equipe goiana conquistou a classificação no torneio em jogo disputado na tarde desta sexta-feira (17), no Estádio Annibal Batista de Toledo, em Aparecida d...