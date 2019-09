Esporte De virada, Brasil vence Argentina e é campeão do Sul-Americano pela 32ª vez Com o resultado deste sábado, o Brasil ganhou o campeonato todas as vezes que disputou. A equipe nacional só não esteve em quadra no Sul-Americano de 1964. Com exceção desta edição, venceu em todas

A seleção brasileira masculina de vôlei confirmou mais uma vez o favoritismo e se sagrou campeã do Sul-Americano, neste sábado. O Brasil faturou o troféu pela 32ª vez ao superar na final a Argentina, de virada, pelo placar de 3 sets a 2, com parciais de 24/26, 22/25, 31/29, 25/20 e 15/13, em Santiago, no Chile. Com o resultado deste sábado, o Brasil ganhou o campeonat...