Esporte De virada, Brasil perde por 3 a 2 para a Austrália Com o resultado, a seleção continua com três pontos, em segundo lugar no Grupo C

A seleção brasileira entrou em campo contra a Austrália podendo garantir a classificação para a próxima fase da Copa do Mundo. No primeiro tempo, o Brasil surpreendeu as australianas e abriu 2 a 0 no placar, com gols de Marta, aos 27 minutos, e de Cristiane, aos 38 minutos. Aos 46 minutos, Foord descontou para a Austrália. Na segunda etapa, o Brasil voltou sem Ma...