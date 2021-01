Esporte De virada, Atlético-GO vence o lanterna Botafogo Após quatro rodadas sem vitória, Dragão volta a ganhar no Campeonato Brasileiro

De virada, com gols marcados no segundo tempo em partida na qual os atacantes Danilo Gomes, Zé Roberto e Vitor Leque fizeram os gols, o Atlético-GO conquistou vitória importante na Série A do Brasileiro após quatro rodadas sem vencer. O Dragão bateu o Botafogo por 3 a 1 em jogo disputado na tarde desta quarta-feira (20) no Estádio do Engenhão, no Rio. Foi a resposta q...