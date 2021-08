Esporte De virada, Atlético-GO conquista vitória sobre Bahia e supera 1º turno de 2020 Dragão completa quarta partida sem derrotas na temporada e ganha duas posições na tabela de classificação da Série A

Numa virada construída no início do segundo tempo, em 15 minutos, o Atlético-GO conquistou vitória importante de 2 a 1, sobre o Bahia, na noite deste domingo (15), em Salvador-BA, em jogo disputado no Estádio de Pituaçu. O Dragão mostrou novamente que costuma se dar bem fora de casa, onde tem conseguido os melhores resultados na Série A 2021.Vitorioso, o time atleticano s...