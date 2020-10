Esporte De virada, Atlético-GO bate o RB Bragantino e volta a vencer em Goiânia Matheuzinho saiu do banco de reservas para anotar o gol do triunfo rubro-negro no Olímpico. Antes, Claudinho fez para o time paulista e Janderson anotou pelo Dragão

Depois de cinco jogos sem vencer como mandante, o Atlético-GO voltou a triunfar em Goiânia. Foi sofrido, de virada, aos 45 minutos do 2º tempo, mas o time rubro-negro bateu o RB Bragantino por 2 a 1 e se afastou da zona de rebaixamento do Brasileirão. Claudinho fez para o time de Bragança Paulista/SP, mas Janderson e Matheuzinho anotaram os tentos da virada do Dragão.&...