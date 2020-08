Esporte De saída do PSG, Thiago Silva vai assinar contrato de dois anos com o Chelsea Jogador brasileiro considera que pode atuar em alto nível na Europa por mais duas ou três temporadas

O zagueiro Thiago Silva, que está de saída do PSG após oito temporadas, está muito próximo de acertar um contrato com o Chelsea, de acordo com a ESPN. Segundo o site, o vínculo do brasileiro com o clube de Londres será de dois anos e deve ser concretizado ainda nesta semana. Thiago Silva tem 35 anos e considera que pode atuar em alto nível na Europa por mais du...