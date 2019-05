Esporte De saída do Ceará, Roger é aguardado para assinar com a Ponte Preta

O desempenho ruim de Thalles nesta temporada fez a diretoria da Ponte Preta ir ao mercado em busca de um centroavante para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. E, nesta quinta-feira, o clube deixou encaminhada a contratação do experiente Roger. O atacante de 34 anos está de saída do Ceará, com quem deve assinar a rescisão contratual nesta sexta-feira...