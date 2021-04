Esporte De Rossi tem 'quadro clínico bom' após ser internado com Covid-19 O ex-jogador da Roma e do Boca Juniors, hoje assistente técnico na seleção italiana, testou positivo para o coronavírus na última semana

O ex-jogador da Roma e do Boca Juniors, Daniele De Rossi, está evoluindo bem no quadro de problemas respiratórios decorrentes de uma infecção pela Covid-19. Segundo o professor Francesco Vaia, diretor do Instituto Spallanzani, onde o ex-volante está internado, ele se recupera bem e está respondendo aos cuidados. "O quadro clínico dele é bom, ele responde ao tratam...