Esporte De Rossi é apresentado no Boca: 'Jogarei em um ambiente que me encoraja' Campeão pela seleção italiana na Copa do Mundo de 2006, o volante comentou sobre a atmosfera estimulante que encontrou na Argentina

O italiano Daniele De Rossi foi apresentado, nesta segunda-feira, como o mais novo reforço do time do Boca Juniors. Campeão pela seleção italiana na Copa do Mundo de 2006, o volante comentou sobre a atmosfera estimulante que encontrou na Argentina. "Eu tenho a oportunidade de jogar futebol em um ambiente que me encoraja, o que é o mais import...