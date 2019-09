Esporte De Rio Verde, vem a vontade de contribuir com evolução

O Independente, de Rio Verde, é novidade na competição. Amador, o clube se tornou presença constante nos campeonatos masculinos de base. Agora, quer marcar uma era, de acordo com o presidente Washington Luiz de Oliveira. “Esperamos contribuir para o crescimento do futebol feminino do País. Estaremos trabalhando no adulto, com atletas acima de 16 anos, com o objetivo ...