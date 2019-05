Esporte De restaurantes a cinema, veja onde assistir a final da Liga dos Campeões em Goiânia Tottenham e Liverpool vão se enfrentar neste sábado, a partir das 16h30 (de Brasília), no Wanda Metropolitano, em Madri

Neste sábado (1º de junho), a partir das 16h30 (de Brasília), Liverpool e Tottenham medirão forças para definir quem vai terminar o dia como campeão da Liga dos Campeões, temporada 2018/19. Será apenas a segunda vez na história que as equipes inglesas se enfrentam em uma decisão, a primeira no maior torneio do planeta - a outra foi na Copa da Liga Inglesa de 1982. ...