Esporte De rebaixado a bicampeão, Márcio Fernandes pede valorização para renovar Treinador lembrou da queda que teve com Treze na mesma edição da Série C, que ele venceu com o Vila Nova neste sábado (30)

O técnico Márcio Fernandes vai guardar com muito carinho a edição 2020 da Série C. Contratado pelo Treze durante a disputa da competição, o treinador foi rebaixado com o time paraibano, ficou desempregado e foi contratado pelo Vila Nova a cinco rodadas do fim da 2ª fase para buscar o acesso. Foi tempo suficiente para ter sucesso no objetivo e, mais do que isso, volta...