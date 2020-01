Esporte De partida para o Getafe, Deyverson se despede do Palmeiras: 'Até breve' O atacante defendeu o Palmeiras em 104 jogos, com 25 gols marcados. Como já estava com negociação em andamento com o time espanhol, ele sequer viajou com o elenco para a disputa da Florida Cup

O atacante Deyverson, do Palmeiras, se despediu do clube nesta sexta-feira. Em publicação no Instagram, o jogador escreveu um texto de agradecimento à equipe e disse se tratar de um "até breve". O novo clube dele será o Getafe, da Espanha, com quem vai assinar por empréstimo. O acordo prevê também uma cláusula de compra caso o reforço atinja metas de gols e de atuações. ...