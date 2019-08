Esporte De olho no Mundial, seleção masculina de basquete bate a Argentina em amistoso O torneio amistoso em Lyon é preparatório para a disputa do Mundial, entre 31 deste mês e 15 de setembro, que vai distribuir sete vagas para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020

Em sua preparação para a disputa do Mundial da China, a seleção brasileira masculina de basquete derrotou nesta quinta-feira a Argentina por 89 a 82 (51 a 45 no primeiro tempo), em Lyon, na França, em um torneio amistoso que conta também com as participações dos donos da casa e de Montenegro. Essa foi a terceira vitória em três jogos desde o início dos treinamentos n...