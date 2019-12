Esporte De olho no Mundial, Jesus quer Flamengo em alto nível no final do Brasileirão Campeão no Brasileiro e na Libertadores, time carioca disputará Mundial de Clubes, neste mês de dezembro

Campeão por antecipação já com os recordes de pontuação (87), de gols marcados (80) e de artilheiro (Gabriel, com 24) em uma só edição. Esse é o Flamengo no Campeonato Brasileiro, mas o técnico Jorge Jesus quer mais. De olho na disputa do Mundial de Clubes da Fifa neste mês, no Catar, o português quer o time em alto nível nos dois jogos que faltam: contra o Avaí, nesta q...