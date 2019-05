Esporte De olho no mercado, Dragão vai com ‘elenco enxuto’ até pausa para Copa América Equipe rubro-negra tem carências no elenco e número reduzido de peças

O Atlético deseja chegar até a parada à Copa América com a base do atual elenco. O que chama a atenção é que não se trata de um grupo grande de jogadores. É o chamado “elenco enxuto” e será com ele que o Dragão quer disputar os próximos quatro jogos, antes da parada ao torneio sul-americano. Contratações, agora, só numa condição favorável, segundo o presidente do Atlético, Ad...