Esporte De olho no G-4, Grêmio recebe CSA em busca da 4ª vitória consecutiva

No embalo da vitória sobre o arquirrival Internacional, na rodada passada, o Grêmio segue ainda mais motivado em busca de uma vaga no G-4. Nesta quinta-feira, o time gaúcho vai receber o combalido CSA às 21 horas, em sua Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, na tentativa de emplacar o quarto triunfo consecutivo. O time gaúcho soma 50 pontos, apenas dois atrás do...