Esporte De olho no futuro, Paraguai e Catar jogam pela Copa América Seleções se enfrentarão pela 1ª rodada do Grupo B do torneio continental, que tem a equipe asiática como convidada

O compromisso de deste domingo será pela 1ª rodada da fase inicial da Copa América, mas a preocupação das equipes está com o futuro. A partir das 16 horas, o Estádio do Maracanã será palco do duelo entre as seleções do Paraguai e Catar, que duelarão pelo Grupo B, pensando em futuras competições. O Catar não é apenas o adversário de estreia, mas para onde a seleçã...