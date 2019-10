Esporte De olho no Flamengo, Grêmio terá reservas contra Fortaleza O Grêmio vinha em uma arrancada relevante no campeonato, mas foi parado pelo Bahia na última rodada ao perder em casa por 1 a 0

Com o foco no jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores contra o Flamengo, marcado para a próxima quarta-feira, caberá aos reservas do Grêmio a missão de devolver o time ao G6 do Campeonato Brasileiro. Para isso, o time gaúcho precisa vencer o Fortaleza neste sábado (19), às 17 horas, no Castelão, pela 27ª rodada. O Grêmio vinha em uma arrancada relevante n...