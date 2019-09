Esporte De olho no Campeonato Goiano Feminino, Goiás goleia em amistoso Equipe esmeraldina venceu o Cresspom/DF pelo placar de 4 a 1

Em amistoso preparatório para o Campeonato Goiano Feminino, que tem início no dia 22 deste mês, o Goiás/Universo goleou o Cresspom/DF, time da 2ª Divisão do Campeonato Brasileiro Feminino, por 4 a 1, na tarde desta sexta-feira (6), na Serrinha. Os gols foram marcados por Mariana, atacante que entrou no time após as peneiradas realizadas pelo clube, e Samara, que já...