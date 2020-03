Esporte De olho nas Eliminatórias, Tite faz reunião com comissão técnica por vídeo Encontro contou com coordenador Juninho Paulista, auxiliares Cléber Xavier, César Sampaio e Matheus Bachi, analistas de desempenho Thomaz Araújo e Bruno Baquete e o preparador físico Fábio Mahseredjian

O técnico Tite também adotou o home office. Já preocupado com a retomada das Eliminatórias da Copa do Mundo, o treinador da seleção brasileira não parou de trabalhar. Seguindo as orientações das autoridades a respeito do isolamento social, ele se reuniu com os seus pares da comissão técnica nesta quarta-feira por videoconferência. A reunião foi encabeçada pelo coorde...