Esporte De olho na Libertadores, Palmeiras poupa titulares e perde para o Ceará Estacionado nos 51 pontos, o Palmeiras vê o líder Internacional, que tem um jogo a mais, ampliar a diferença na ponta para 11 pontos

Com titulares preservados, o Palmeiras perdeu neste domingo (24) para o Ceará por 2 a 1, em Fortaleza, e se afastou do título do Campeonato Brasileiro. Foi a segunda derrota consecutiva do time alviverde na competição —na quinta (21), a equipe paulista foi superada pelo Flamengo. Estacionado nos 51 pontos, o Palmeiras vê o líder Internacional, que tem um jogo a mais...