Esporte De olho na final da Libertadores, Arrascaeta 'se escala' contra o Grêmio Jogador tem sido preservado pela comissão técnica do Flamengo, mas quer jogar contra o Grêmio, neste domingo (17), pela 33ª rodada da Série A

Desde quando voltou em tempo recorde de uma artroscopia para ajudar o Flamengo a aplicar a goleada histórica de 5 a 0 sobre o Grêmio, pela semifinal da Copa Libertadores, Arrascaeta tem sido preservado ao máximo pela comissão técnica do clube carioca. Para este domingo, no embate contra o Grêmio, às 16 horas, em Porto Alegre, válido pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o...