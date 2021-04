Esporte De olho na Copa do Brasil, Vila Nova é derrotado pelo Goianésia Tigre entra em campo com time misto e perde para o Azulão do Vale no OBA

Com uma equipe bastante modificada em virtude da disputa da Copa do Brasil no meio da semana, o Vila Nova foi derrotado pelo Goianésia, por 2 a 0, na tarde deste domingo (4), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Os gols do Azulão do Vale foram marcados por Édipo e Léo Carvalho. O resultado não modificou a posição do time colorado na tabela, mas fez com que o ...