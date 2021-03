Esporte De olho na Copa do Brasil, Goianésia e Jaraguá disputam clássico Semifinalistas do Goianão 2020, Azulão e Gavião escrevem mais um capítulo da rivalidade local

Em pouco menos de um mês, Goianésia e Jaraguá voltam a se enfrentar no clássico do Vale do São Patrício. Semifinalistas da última edição do Campeonato Goiano, as duas equipes jogam na tarde deste domingo (16), às 16 horas, no Estádio Valdeir José de Oliveira. Apesar do clássico de rivalidade regional, os dois clubes se preocupam com suas estreias na Copa do Brasil, a...