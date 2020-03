Esporte De olho na Copa do Brasil, Atlético-GO pode poupar jogadores contra Galo Time atleticano, com 17 pontos e na liderança, se desdobra em duas frentes: o Estadual e o mata-mata nacional

A comissão técnica do Atlético deve analisar, até o clássico contra o Goiânia, domingo (8), às 16 horas, a possibilidade de poupar titulares. Galo e Dragão jogarão em situações bem diferentes. O Goiânia tem de pontuar para tentar se afastar das últimas posições - tem 7 pontos. O time atleticano, com 17 pontos e na liderança, se desdobra em duas frentes: o Campeonato Go...