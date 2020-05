Esporte De olho em retomada de treinos, Cruzeiro faz exames para covid-19 em jogadores Ao mesmo tempo que em promove testes para o novo coronavírus nos jogadores e demais funcionários, a Raposa disse ter reforçado a higienização das dependências do clube

De olho na retomada dos treinos, o Cruzeiro promoveu nesta segunda-feira uma nova bateria de testes para covid-19. Desta vez, foram os jogadores e outros integrantes do departamento de futebol que foram submetidos aos exames. Os testes começaram na sexta-feira, com funcionários de diversos setores. De acordo com o clube, não foi constatado nenhum resultado positivo. ...