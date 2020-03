Esporte De olho em Léo Sena, do Goiás, Atlético-MG descarta contratações durante paralisação Na sua avaliação do presidente do Galo, qualquer contratação neste momento de indefinição seria perda de dinheiro para os cofres do clube

Nas últimas semanas, o Atlético Mineiro fez duas contratações de peso. Acertou com o cobiçado técnico Jorge Sampaoli e anunciou Alexandre Mattos como seu novo diretor de futebol, ambos conhecidos pelas boas contratações. Mas os dois vão ter que esperar para fazer as primeiras aquisições para o elenco atleticano. Nesta segunda-feira (23), o presidente do Atlético...