Esporte De olho em 2020, Vila Nova inicia reformulação Neste semana, direção colorada pode começar a liberar atletas. O meia Ramon deixará o clube para acertar com o Bahia

O Vila Nova deve iniciar nesta semana o processo de reformulação no elenco para 2020. Por causa do rebaixamento à Série C, a direção entende que alguns jogadores, pelo alto custo para disputa da 3ª Divisão e pela qualidade técnica, não devem permanecer para a próxima temporada. O processo é o mesmo que o Vila Nova realizou em alguns dos anos que foi rebaixado. Em 201...