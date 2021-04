Esporte De novo com imagem arranhada, Neymar tenta mostrar força contra o Bayern de Munique Brasileiro foi expulso no último jogo do Campeonato Francês, em lance que pode gerar punição de até três jogos no torneio nacional

Neymar, de novo, vive um momento de contestação na França, com a imagem arranhada após mais uma confusão seguida de cartão vermelho. Outra vez, a Champions League se oferece como alternativa para o brasileiro limpar sua barra no Paris Saint-Germain e alimentar o grande desejo do clube. A equipe começará nesta quarta-feira (7), às 16h (de Brasília), em Munique, a disp...