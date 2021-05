Esporte De madrugada, Goiás anuncia a contratação do atacante Alef Manga Clube esmeraldino vence concorrência no mercado e acerta com destaque do Campeonato Carioca

A diretoria do Goiás anunciou na madrugada deste domingo (9) a contratação do atacante Alef Manga, que estava no Volta Redonda-RJ. Alef Manga chega ao Goiás por empréstimo, mas com opção de compra ao fim do vínculo que se encerra ao fim desta temporada. Artilheiro do Campeonato Carioca, o atacante, de 26 anos e 1,90m, despertou interesse de muitos clubes pelo Brasil...