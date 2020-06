Esporte De joelhos no gramado de Anfield, jogadores do Liverpool homenageiam George Floyd Apoio da equipe inglesa ao movimento ocorre após o sexto dia de protestos nos Estados Unidos pela morte do cidadão americano George Floyd

O Liverpool divulgou uma foto em suas redes sociais, nesta segunda-feira (1º), de seu elenco ajoelhado no gramado do estádio Anfield Road em uma demonstração de solidariedade ao movimento 'Black Lives Matter' (Vidas Negras Importam). A foto foi tirada a pedido dos jogadores e compartilhada em todas as redes sociais com a legenda: "A união faz a força #BlackLivesMatter". ...