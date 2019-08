Esporte De forma heroica, Goiás vence Inter e encerra jejum na Série A Com um jogador a menos, time esmeraldino busca virada com gols de Michael e Rafael Vaz no Serra Dourada

Com um jogador a menos desde os 15 minutos de jogo, o Goiás conquistou, de forma heroica, sua primeira vitória após a pausa para a Copa América e colocou fim ao jejum de sete jogos sem vitória. A equipe esmeraldina superou a desvantagem numérica e virou o jogo diante do Internacional, na tarde deste domingo (25), no Serra Dourada, por 2 a 1. Michael e Rafael Vaz marcaram o...