Esporte De família com DNA boleiro, Moacir é um dos mais regulares do Atlético na Série B Volante rubro-negro prefere filho longe do futebol e diz estar devendo gol

Camisa 8 do Atlético e um dos mais regulares atletas do clube no ano, o volante Moacir é oriundo de uma família de boleiros, apesar de o pai não ter sido um nem gostar de incentivá-lo. Na infância, Moacir teve a influência do irmão Moisés, seis anos mais velho. “Era boleiro no futsal”, revela Moacir, de 33 anos.No DNA da família, Moacir tem um primo, o ex-lateral Adeildo...