Esporte De férias, zagueiro do Goiás monitora situação de acordo com sindicato Fábio Sanches diz que entende o lado das equipes. 'A gente sabe a dificuldade que os clubes vão enfrentar caso essa pandemia continue, e nós jogadores vamos procurar ajudar o clube da melhor maneira possível'

De férias em Goiânia, já que não pôde viajar por causa da pandemia do coronavírus, o zagueiro Fábio Sanches, do Goiás, tem aproveitado o tempo sem competições para treinar. Porém, ao mesmo tempo demonstra preocupação com o impasse na negociação entre clubes e o Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de Goiás (Sinapego) em relação a redução de salários dos jogadores d...