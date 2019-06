Esporte De férias no Brasil, Lucas Moura visita Cotia Formado pelo tricolor, atacante do Tottenham reencontra local onde foi revelado como jogador

Em férias após o término da temporada europeia, o atacante Lucas Moura visitou, nesta quinta-feira (20), o Centro de Treinamento do São Paulo, em Cotia. O jogador do Tottenham assistiu aos jogos dos times sub-15 e sub-17 contra o Desportivo Brasil, pelo Campeonato Paulista. No site oficial do clube, Lucas Moura comentou sobre a sensação de retornar ao local onde...