Esporte De férias, Barroca elogia 'estrutura top' do Atlético-GO Em entrevista ao Globoesporte.com, ex-técnico do Dragão falou sobre o acesso conquistado em um trabalho de nove jogos em 45 dias

O ex-técnico do Atlético-GO Eduardo Barroca falou sobre a estrutura do time e motivações para assumir a equipe na reta final da Série B em entrevista para o Globoesporte.com. Após sair do Botafogo, na Série A, o treinador assumiu as últimas 9 partidas do Dragão, na Série B. “Nunca tinha trabalhado na Série B, e eu entendia que valeria muito a pena viver essa experi...