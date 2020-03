Esporte De casa, jogadores do Vila Nova treinam para evitar prejuízos na parte física; veja vídeo Sem treinos em academias e em campo, preparador físico Leonardo Bassotto revela preocupação com perda de massa dos atletas. Orientações para manter rotina de exercícios foram passadas por vídeo

Futebol parado não significa atletas sem movimento. Longe da rotina intensa de treinos em academia e em campo, por conta do isolamento social recomendado para evitar disseminação do novo coronavírus, jogadores profissionais do mundo inteiro buscam adaptar suas vidas para não perderem condicionamento físico. No Vila Nova, não é diferente. A orientação passada pelo departamento f...