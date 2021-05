Esporte De Bruyne tem duas fraturas no rosto após choque na final da Champions A próxima atuação programada para o jogador é a primeira partida da seleção belga pela Eurocopa, contra a Rússia, em 12 de junho. Ainda não se sabe quanto tempo o meia ficará ausente dos gramados

A lesão sofrida por Kevin De Bruyne no sábado (29), na final da Champions League, resultou em duas fraturas em seu rosto, divulgou o jogador do Manchester City na manhã deste domingo, em uma postagem em rede social. "Oi, pessoal, acabei de voltar do hospital. Meu diagnóstico é de fratura aguda no osso do nariz e fratura na órbita esquerda. Me sinto bem agora. Obviam...