Esporte De Betinho a Zé Roberto: estrela para marcar gols no Atlético-GO Acostumado a gols decisivos, atacante do Dragão começou no futsal e teve experiência internacional. Jogador volta a enfrentar o Corinthians

Zé Roberto fez o primeiro gol do Atlético-GO na atual Série A, na vitória de 1 a 0 sobre o Corinthians, em São Paulo. Neste domingo (12), o atacante é esperança de mais gols no jogo em que a equipe atleticana busca quebrar uma sequência de seis jogos sem vencer em casa no torneio. Pela frente, o Dragão terá o embalado time corintiano, às 18h15, no Estádio Antonio Accioly...