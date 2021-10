Esporte De azul, Vila Nova elimina Rio Branco-VN na Copa Verde De uniforme novo, Tigre despacha o Rio Branco-VN em noite inspirada de Pedro Júnior

Pedro Júnior fez a diferença em dois gols da vitória do Vila Nova, sobre o Rio Branco, de Venda Nova-ES, na estreia vilanovense na Copa Verde, em partida disputada na noite desta quinta-feira (21), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). Além dele, o Tigre teve o terceiro gol, marcado pelo jovem e estreante Guilherme Pires, no fim do jogo. Assim, Pedro Júnior ...