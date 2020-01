Esporte Davis brilha e Lakers vencem Pelicans; Celtics levam sufoco, mas superam Hawks Pivô anotou 46 pontos, pegou 13 rebotes e foi essencial para o triunfo angelino contra sua ex-equipe

No reencontro com o New Orleans Pelicans, sua ex-equipe, Anthony Davis brilhou e comandou o Los Angeles Lakers na vitória por 123 a 113, no encerramento da rodada de sexta-feira da NBA. O resultado faz com que a franquia da Califórnia, líder absoluta da Conferência Oeste, com 28 vitórias em 35 jogos, aumente ainda mais a distância para os rivais. Davis foi o dono ...