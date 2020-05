Esporte David Luiz desabafa sobre o 7 a 1: 'Carreguei o fardo por muito tempo sozinho' Sem citar nomes, o zagueiro disse que várias pessoas se eximiram de culpa no duro revés. Na Copa de 2014, o defensor era um dos principais nomes da seleção brasileira

David Luiz resolveu falar abertamente sobre a goleada histórica de 7 a 1 sofrida pela seleção brasileira para a Alemanha na semifinal da Copa do Mundo de 2014. Seis anos depois, o zagueiro, um dos que estavam em campo naquela partida, resolveu fazer um longo desabafo sobre o fatídico jogo no Mineirão. Em entrevista à BTV, o canal de televisão do Benfica, clube que o...