David Luiz deixa o Chelsea e assina contrato de dois anos com o rival Arsenal

O Arsenal anunciou nesta quinta-feira a contratação de David Luiz, do rival Chelsea, por 8,5 milhões de euros (cerca de R$ 37,3 milhões). O zagueiro, de 32 anos, assinou acordo de duas temporadas e vai utilizar a camisa 23 em seu novo clube em Londres. Paulista de Diadema, o defensor começou a carreira no Vitória-BA, no qual permaneceu de 2005 a 2007. Depois, ele se...